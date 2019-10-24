الطالبة مراسم دوزان تقدم شكوى لوزير التعليم

قدمت الطالبة المتحصلة على الترتيب الأول بالشهادة الثانوية القسم العلمي مراسم طارق دوزان شكوى لوزير التعليم عثمان عبد الجليل بشأن عدم تنسيبها للكلية التي ترغب في الالتحاق بها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن عبد الجليل التقى اليوم الخميس ،بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس الطالبة المتحصلة على الترتيب الاول بالقسم العلمي مراسم طارق دوزان من مدرسة أم المؤمنين ببلدية سوق الجمعة والتي قدمت شكوى للوزير تتعلق بتنسيبها لكلية التقنية رغم أن رغبتها الأولى كانت كلية الطب البشري.

من جانبه أكد الوزير استصدار قرار يتيح للطلبة الأوائل بالشهادة الثانوية (الأدبي/العلمي /الديني) الحرية في اختيار الكلية الراغبين بالدراسة بها.

وأشارت الوزارة إلى أن شقيق الطالبة محمد طارق دوزان كان من ضمن الطلبة العشر الأوائل للعام الماضي.

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