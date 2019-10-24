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بعد تهديدهم.. عبد الجليل يُكلّف لجنة للتواصل مع المُعتصمين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تتولى مهام التواصل مع مراقبي التعليم ومديري المدارس والمعلمين داخل البلديات التي لم تنطلق فيها الدراسة حتى الآن.

وكلف وزير التعليم اللجنة بالاستماع إلى مطالب الجهات المذكورة بهدف إنهاء الاعتصامات التي شلت العملية التعليمية وفتح المدارس المقفلة أمام الطلبة في أقرب وقت ممكن.

وطالب عبد الجليل اللجنة المشكلة بموجب قرار وزارة التعليم، رقم 1109 والتي سيترأسها الدكتور الهادي علي الحاجي، بإعداد تقرير يلخص مطالب المعتصمين بشكل واضح ونهائي في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد القادم.

وكان عضو الهيئة التأسيسية للدستور ضو المنصوري، قد طالب بإحالة وزير التعليم في حكومة الوفاق إلى النائب العام، على خلفية قراره حول المعتصمين عن الدراسة، والذي حذر فيه عبدالجليل بإحالة أسماء المعلمين والمعلمات للتحقيق.

وأوضح المنصوري، أن قرار وزير التعليم في حكومة الوفاق، يعد خرقا للمادة 7 من الإعلان الدستوري التي تكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إضافة إلى أنه مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ليبيا ومنها الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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