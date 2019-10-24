الجيش يستعد لعملية كبيرة في طرابلس

طرابلس-العنوان

كشفت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس وصول قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة إلى محاور طرابلس للقيام بعملية كبيرة.

وقالت الشعبة إن القوة دُعمت بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني.

وأضافت أن القوة تضم أفضل المقاتلين بوحدات اللواء 73 مشاة، بالإضافة إلى تلقي عدد منهم تدريبات على أيدي مدرسة الصاعقة والمظلات في وقت سابق.

وكشفت الشعبة، أن القوة ستقوم بعمل كبير في ميدان القتال خلال الساعات القادمة بعد وضع الخطة الكاملة تحت مسمى (عملية شهداء الـ73).

وأشارت إلى أن اللواء 73 مشاة عزز صفوفه بسرايا قتالية منها مدفعية الهاوتزر والدبابات والمشاة، وذلك على ثلاث مراحل بالساعات الـ72 الماضية.

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