في الانتظار.. عملية كبيرة للجيش في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي أن الجيش الوطني سيقوم بعلمية كبيرة في طرابلس خلال الساعات القادمة، وذلك بعد وصول قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة.

وأفادت الشعبة اليوم الخميس أن القوة دُعمت بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني.

وقال، “إن القوة تضم أفضل المقاتلين بوحدات اللواء 73 مشاة، بالإضافة إلى تلقي عدد منهم تدريبات على أيدي مدرسة الصاعقة والمظلات في وقت سابق”.

وكشفت الشعبة، أن القوة ستقوم بعمل كبير في ميدان القتال خلال الساعات القادمة بعد وضع الخطة الكاملة تحت مسمى (عملية شهداء الـ73)، مشيرة إلى أن اللواء 73 مشاة عزز صفوفه بسرايا قتالية منها مدفعية الهاوتزر والدبابات والمشاةـ وذلك على ثلاث مراحل بالساعات الـ72 الماضية.

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