“الخارجية الروسية”: ندعم وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش أثناء اجتماعه مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة، تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا.

وجاء في بيان الوزارة: “في إطار الاجتماع الذي حضره أيضا وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة، تمت مناقشة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا”.

وأكدت موسكو من جديد دعمها المستمر لوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها والقضاء على الإرهاب في البلاد. كما تطرق الطرفان إلى بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الليبية.

