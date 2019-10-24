تكليف معاون جديد لرئيس فرع جوازات بنغازي

أخبار ليبيا24

كلّف معاون رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية العميد حمدي العبيدي العميد عبدالله يونس الورفلي معاونا لرئيس فرع جوازات بنغازي، بالإضافة إلى تكليفه رئيسا لقسم شؤون المواطنين بفرع جوازات بنغازي.

وجاء هذا التكليف بعد عدة اجتماعات أجراها العبيدي مع عدد من الضباط، وذلك عقب حدوث أكثر من مشكلة بفرع جوازات بنغازي وورود الكثير من الملاحظات من قبل المواطنين.

ووعد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية بتقديم كافة التسهيلات للفرع لما له من أهمية في خدمة المواطن والتعاون مع ضباط الفرع لتفادي الملاحظات.

وكان رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد جمعة غريبة قد صرح منذ يومين لوكالة أخبار ليبيا 24 حول الملاحظات الواردة على فرع جوازات بنغازي.

وقال غريبة، إن المصلحة ستتخذ اجراءات بالتنسيق مع معاون المنطقة العميد حمدي العبيدي وإن المصلحة ساعية لترقية النظام وستتمكن قريبا من تصوير وطباعة 25 ألف جواز يومي.

وتشكل مسألة استخراج جواز السفر عائقًا أمام المواطنين خاصة للحالات المستعجلة والمرضية.

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