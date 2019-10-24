السراج يطالب قمة روسيا-أفريقيا بإدانة الجيش

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس المجتمع الدولي بإدانة الجيش الوطني الذي يخوض عملية تحرير العاصمة من الجماعات المسلحة، واصفًا الجيش بـ”مليشيات”.

وقال السراج، في كلمة ليبيا في قمة “روسيا –أفريقيا” التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية، “إننا نطالب بإدانة الاعتداء الغاشم، وما ترتكبه “الميليشيات” المعتدية من انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، والتفريق بين المعتدي والمعتدى عليه، الذي يمارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين”.

وأضاف، في إشارة للجيش الوطني، “إن المعتدي يسوِّق للعالم أنه باعتدائه على العاصمة يحارب الإرهاب”.

وتابع: “إننا دعاة سلام وتوافق، قناعة منا بأنه لا حل عسكريًّا للأزمة في بلادنا”.

وقال، “إن موقفنا هو العزم على ردع المعتدي ودحره، وتحميل مَن يدعمه مسؤولية قتل وتشريد عشرات الآلاف من الليبيين، وتدمير بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومطاراتهم وقتل أطفالهم، وجميعها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي”.

وأضاف، “مطلبنا من هذا اللقاء هو تأييد أي تحرك يبذل لوقف التدخل الخارجي في شؤوننا، ويدعم الجهود المبذولة لحل أزمتنا، وإنهاء الصراع في بلادنا وفي منطقتنا أفريقيا”.

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