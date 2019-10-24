بوجواري يوقع مع مدير شركة LEEAD عقد مخطط بنغازي

وقع عميد بلدية بنغازي، الصقر بوجواري، عقد المخطط الحضري العام لمدينة بنغازي، مع مدير شركة ليد اليونانية.

المشروع سيعالج مشاكل المدينة الحالية وفي المستقبل، من إسكان للنازحين، ومعالجة العشوائيات، ومشاكل البيئة، والمياه والصرف الصحي وشبكة الطرق والمواصلات والمباني والمرافق والطاقة والبحيرات.

وقد حضر توقيع العقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، ووزارة الخارجية بدولة اليونان، وكذلك الشركات اليونانية العالمية في مجالات هندسة وتنفيذ البنى التحتية والموانئ والمطارات والاتصالات والتقنية الرقمية والطاقة.

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