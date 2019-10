السراج: نخشى التصرف بأموال ليبيا المجمدة مما يتسبب في خسائر للدولة

المتوسط:

أكد رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج، على وجود اتفاق موسع مع موسكو منذ العام 2008 تعمل بلاده على مراجعته، بالإضافة إلى مراجعة المشاريع المتوقفة وحث الشركات الروسية للعودة للاستثمار.

وأوضح السراج، في لقاء مع قناة روسيا اليوم، أن حكومته على تواصل مع الأوروبيين، مشيرا إلى أن الكل يبحث عن مصالحه سواء السياسية أو الاقتصادية.

وبشأن الأموال المجمدة بقرار أممي، صرح السراج بأن بلاده لم تطالب برفع التجميد وإنما طالبت بمراجعة تلك الودائع، قائلا إن طرابلس تتابع مع الجهات الدولية عملية تداول الأموال في البنوك.

وتابع قائلا إن “ما نخشاه هو عدم متابعة هذه الأموال والتصرف فيها ووضعها في القنوات المناسبة والتي قد تتسبب في خسائر للدولة الليبية”، متحدثا في السياق عن المؤسسات المالية المودعة لديها تلك الأموال، حيث قال إنه “خسائر ليبيا لا تعنيها”.

