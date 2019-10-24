لجنة ترشيد مرتبات الجهات العامة تلتقي وزارة العدل بالوفاق

بحث رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة بوزارة المالية مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل بحكومة الوفاق الإجراءات المتخذة من الوزارة المتعلقة بمرتبات أعضاء وأعوان القضاء وموظفي ديوان الوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن الاجتماع تناول قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 22 للعام 2018 بشأن تعيين أعوان القضاء الجدد حول دراسة ورفع قيمة مرتباتهم ومستحقاتهم بدل الإجازات إلى جانب أعضاء الهيئات القضائية المحالين على التقاعد، بالإضافة إلى الإجراءات المالية للموظفين المنقولين إلى وزارة العدل من الجهات الحكومية الأخرى، حتى يتسنى تسوية أوضاعهم وكذلك قوائم مستحقات أعضاء القضاء وموظفي الوزارة التي تأخرت بسبب تعديلات في بعض المسوغات المطلوبة.

واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد اجتماع مقبل بمقر اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة حال توفر قوائم الكشوفات المتعلقة بمرتبات الموظفين الفعليين بالوزارة بعد تسويتها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا