من محور المطار.. السويحلي يجدد مطالبة الرئاسي بالتنفيذ الشامل لحالة النفير العام

ليبيا – واصل عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمان السويحلي زياراته لمحاور القتال جنوب طرابلس ، حيث أعلن زيارته لمحور الكازيرما جنوبي المدينة.

السويحلي قال في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه يقف على بعد أمتار من جزيرة دوران قصر بن غشير ، مبيناً بأنه جدد العزم مع من وصفهم بـ”الأبطال” على دحر “العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

السويحلي اعتبر بأن مسلحي الوفاق هم صناع السلام الحقيقيين على الأرض وليس مآدب فنادق تونس في اسارة منه إلى إجتماع صناع السلام في تونس الذي حضره عدد من الدبلوماسيين والسياسيين الليبيين.

وطالب عضو المجلس الاستشاري عن مصراتة في ختام تدوينته حكومة الوفاق بتوفير كل متطلبات “عملية بركان الغضب” ، داعياً الأخيرة إلى التنفيذ الفعلي والشامل لحالة النفير العام.

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