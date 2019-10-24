تونس تتواصل مع مجلس الأمن لوقف حرب طرابلس

تصدّر الملف الليبي نقاشات أجراها وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع سفيري الولايات المتحدة بطرابلس ريتشارد نورلاند وبتونس دونالد بلوم، أمس الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية أحد أهم محاور المحادثات التي أجراها الجهيناوي.

وأكد وزير الخارجية التونسي للسفيرين حرص بلاده على التواصل مع مختلف الفرقاء الليبيين لحثهم على إيقاف الاقتتال والعودة إلى المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، مُنوّها لتأثير تطورات الأوضاع في ليبيا وانعكاساتها السلبية بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأشار الجهيناوي إلى تكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية، بينها مجلس الأمن، بشأن بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى وقف فوري للمواجهات العسكرية الدائرة في ليبيا، ووضع حد للتدخلات الخارجية.

وشدد وزير الخارجية على دور الدول المُجاورة لليبيا، وخاصة تونس والجزائر ومصر في الدفع نحو المبادرات الرامية إلى دعم توصل الليبيين إلى حلول تُنهي خلافاتهم.

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