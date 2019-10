“السراج” يجري محادثات مع ” الشاهد” على هامش قمة سوتشي

المتوسط:

أجرى رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم في مدينة سوتشي على هامش مؤتمر قمة أفريقيا – روسيا، محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما اطلع سيادته رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، وأكد الشاهد على مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي.

