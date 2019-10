المتوسط:

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق سيطرتها على كامل معسكر اليرموك ، اليوم الخميس.

وأكدت عملية بركان الغضب، في تدوينة لها عبر صفحتها بموقع الفيسبوك ، على السيطرة على المعسكر و 3 من الآليات المسلحة.

