السويحلي: على حكومتنا دعم متطلبات “عملية بركان الغضب”

طرابلس-العنوان

دعا عبدالرحمن السويحلي الذي شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس حكومة الوفاق لتوفير متطلبات ما يسمى بـ “عملية بركان الغضب” والاستعداد الشامل للنفير العام.

وقال السويحلي، الذي أظهر دائمًا معارضته للقوات المسلحة، “من محور الكازيرما على بعد أمتار من جزيرة قصر بن غشير، جددنا اليوم العزم مع الأبطال على دحر العدوان، وأكدنا أن هؤلاء الرجال هم صُنّاع السلام الحقيقيون على الأرض وليس على مآدب فنادق تونس”.

وأضاف، “‏على حكومتنا توفير كل متطلبات عملية بركان الغضب والتنفيذ الفعلي والشامل لحالة النفير العام”. ونشر السويحلي على حسابه بموقع فيسبوك صورًا تظهر وجوده مع عدد من المسلحين في محور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، على حد قوله.

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