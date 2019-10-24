بوغدانوف والحويج يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم، مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، مستجدات الأوضاع في ليبيا، حسبما أفادت به وزارة الخارجية الروسية.

ووفق الوزارة فقد اجتمع الطرفان في مدينة سوتشي على هامش القمة الروسية الإفريقية، وتم التباحث حول الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا، حيث أكد الجانب الروسي من جديد سعيه لمواصلة الحفاظ على الاتصالات مع جميع القوى السياسية والإقليمية في ليبيا، من أجل ضمان وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، وإنشاء مؤسسات دولة قابلة للحياة هناك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا