الغرفة الأمنية سبها تُكثّف دورياتها داخل المدينة

كثفت الغرفة الأمنية المشكلة سبها، التابعة لمنطقة سبها العسكرية، من دورياتها الأمنية بجزيرة الدوران قاعة الشعب، بالتعاون مع غرفة القرضة وغرفة الأربعين.

وتعمل هذه الدوريات على استيقاف المركبات لتفتيشها وضبط المسروقة منها، والقبض على المطلوبين والمجرمين وإزالة التعتيم من على زجاج المركبات وذلك في إطار فرض الأمن والمجاهرة به وإرساء الأمن بمدينة سبها.

ودعت الغرفة الأمنية كافة المواطنين للتعاون مع رجال الأمن خدمة لصالح العام والتحلي بروح المسؤولية الوطنية التي لا تكتمل إلا بتكاثف الجهود.

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