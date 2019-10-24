حكماء سبها يعلنون موقفهم من اعتصام المعلمين بالمدينة

طالب اليوم الخميس حكماء وأعيان ومختاري محلات بلدية سبها بتسوية أوضاع المعلمين والعاملين بقطاع التعليم ورفع مرتباتهم تنفيذا للقرار رقم 4/ 2018 الصادر عن البرلمان.

وقال حكماء وأعيان ومختاري محلات سبها في بيان لهم “إن ما تمر به منطقة الجنوب بوجه خاص وكافة أنحاء الوطن بوجه عام من أزمات مفتعلة ومتكررة طالت كل الشرائح” ومن بينها شريحة المعلمين الذين يعتبرون أكثر من اكتوى بنار هذه الأزمات التي طالت معيشة أبنائهم وهذا لا يحدث إلا في المجتمعات والحكومات التي تتجاهل رسالة المعلم في بناء الأجيال.

وأوضح البيان أن هذا الوضع أجبر “المعلمين على الاعتصام والامتناع عن استقبال التلاميذ والطلبة لهذا العام” مطالبين بالمساواة مع الشرائح التي تحصل على مزايا “تفوق مرتبات المعلمين بأضعاف مضاعفة”.

وأكد البيان أنه بناء على الاجتماع الذي ضم حكماء وأعيان ومختاري المحلات برعاية المجلس البلدي لبلدية سبها بشأن اعتصام المعلمين فإن المجتمعين يطالبون بالإسراع بتسوية أوضاع المعلمين والعاملين بالقطاع من رفع مرتباتهم تنفيذا للقرار رقم 4/ 2018 وتفعيل برنامج التأمين الطبي للمعلمين والعاملين بالقطاع والإسراع في تسوية أوضاع العقود وكذلك تسوية أوضاع المعلمين والعاملين بالقطاع من حيث الترقيات.

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