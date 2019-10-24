بلدية زليتن تعلن موعد انتهاء أعمال رصف جزيرة 7 يناير

انطلقت اليوم الخميس أعمال رصف طبقة الإسفلت للطريق المحاذي لجزيرة 7 يناير من الجهة الجنوبية والتي تم إزالتها وكشطها خلال الأيام الماضية.

ونقل المكتب الإعلامي لبلدية زليتن عن المهندس المشرف على المشروع مصطفى كرفاخ قوله إن سبب التأخر في الرصف هو التأكد من اختبارات الخلطة وعملية التنظيف وإزالة الشوائب منوهاً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مسؤولية الشركة التي نفذت المشروع في السابق.

وأضاف كرفاخ أن أعمال الرصف ستنتهي خلال يومين مؤكدا أنه سيجري خلال فتح الطريق بعد 7 أيام من انتهاء عملية الرصف.

وأوضح كرفاخ أنه سيجري عمل طلاء بمواصفات قياسية فور الانتهاء من أعمال الرصف.

وأشار كرفاخ إلى الانتهاء من أعمال مرافق الجزيرة لافتاً إلى أن هذه الأعمال هي تعشيب الجزيرة وبناء النصب التذكاري لشهداء 7 يناير وتركيب المقاعد الثابتة وأعمال الإضاءة التي اشتملت على تركيب ألواح الطاقة الشمسية وأعمدة الإنارة حول الجزيرة.

ودعا المواطنين إلى عدم استعمال الطريق إلى حين فتحه من قبل الجهات المشرفة على المشروع.

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