افتتاح فرع شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية ببنغازي

أخبار ليبيا 24

افتتح في بنغازي فرع شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية ببنغازي التابع للمؤسسة الوطنية للنفط بحضور رؤساء وأعضاء لجان إدارات الشركات النفطية وبحضور رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان وعدد من أعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

وأعلن جاد الله العوكلي رئيس مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية وعضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية عن افتتاح الفرع.

وقال العوكلي، “بعد أن أصبحت مدينة بنغازي آمنة مطمئنة؛ ها نحن اليوم نفتتح على بركة الله فرع الشركة بمدينة بنغازي، لإعادة إحيائها وإعمارها”.

وأعرب عن امتنان المجلس وتقديره لشركة الخليج العربي للنفط لدعمها المتواصل لكافة شركات قطاع النفط ومؤازرتها لشركة تقنية ليبيا حتى تم افتتاح المبنى الكائن بمنطقة طابلينو.

وأوضح العوكلي، أن شركة تقنية ليبيا مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وأُنشئت في تسعينيات القرن الماضي خارج الوطن، وأُعيدت إلى مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس عام 2009 وباشرت أعمالها في العام الذي يليه.

وأكد العوكلي، أن المؤسسة الوطنية للنفط تعوّل كثيراً على هذه الشركة، حيث إن تخصصها يخدم كل الشركات النفطية وهي توفر كافة الاستشارات الهندسية.

من جهته تقدم رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بالتهنئة لأهالي بنغازي ولمجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية لافتتاح المقر الجديد.

وأكد بن شتوان، أن شركة الخليج العربي للنفط تتشرف دائماً بدعم كافة شركات قطاع النفط.

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