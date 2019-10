البعثة الأممية: ندين أي اعتداءات على الطواقم الطبية ولم نتلق أي إحداثيات للمستشفيات

المتوسط:

أكد القائم بأعمال مسئول مكتب الإعلام بالبعثة الأممية لدى ليبيا جان علم ، أن ” البعثة لم تتلق أي إحداثيات للمستشفيات الميدانية وبالتالي لم تشارك مثل هذه المعلومات مع أي طرف”.

وأوضح جان علم ، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن “البعثة تدين بشدة استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي وتذكر أن مثل هذه الهجمات هي محرمة بموجب القانون الدولي الإنساني”.

