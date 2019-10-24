وزير تعليم المؤقتة يستنكر كتاب وزير تعليم الوفاق وتهديده للمعلمين

أكد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم اليوم، على احترام المعلم وتقدير فضله ودوره في صقل شخصية المواطن الليبي في شتى مجالات العلم والمعرفة.

كما جدد الوزير التأكيد على حق المعلم الشرعي في تحسين مكانته المادية، التي هي السبيل للارتقاء برسالة التعليم، لتأخذ منزلتها مهنيا واجتماعيا وإنسانيا.

وفي بيان أصدره اليوم، استنكر وزير تعليم المؤقتة الكتاب الصادر عن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، مؤكدا رفضه إياه شكلا ومضمونا، وقائلا إنه لا يجب أن يتم التعامل مع المعلم بهذا الأسلوب الفظ الذي لا يليق به، كما أنه لا يجب أن يخاطب المعلمون والتربويون بأسلوب يخلو من قيم التربية، أو أن يهددوا بالقانون الذي علموه للجميع.

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