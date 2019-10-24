شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية تدشن مقرًا لها في بنغازي

بنغازي-العنوان

افتتحت شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط المتخصصة في توفير الاستشارات الهندسية للشركات النفطية فرعها الجديد في حي طابلينو ببنغازي.

وجرى افتتاح المقر في حضور رئيس مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية وعضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية جاد الله العوكلي ورئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان وعدد من أعضاء لجنة الإدارة بالشركة الخليج العربي للنفط ورؤساء وأعضاء لجان إدارات الشركات النفطية.

وأعلن جاد الله العوكلي افتتاح الفرع. وقال: “بعد أن أصبحت مدينة بنغازي آمنة مطمئنة؛ ها نحن اليوم نفتتح على بركة الله فرع الشركة بمدينة بنغازي، لإعادة إحيائها وإعمارها”.

وأعرب العوكلي، عن امتنان المجلس وتقديره لشركة الخليج العربي للنفط لدعمها المتواصل لكافة شركات قطاع النفط ومؤازرتها لشركة تقنية ليبيا حتى تم افتتاح المقر.

وأوضح العوكلي، أن شركة تقنية ليبيا مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وأُنشئت في تسعينيات القرن الماضي خارج الوطن، وقد أُعيدت إلى مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس عام 2009 وباشرت أعمالها في العام الذي يليه.

وأكد العوكلي، أن المؤسسة الوطنية للنفط تعوّل كثيراً على هذه الشركة، لخدمة كل الشركات النفطية وتوفير كافة الاستشارات الهندسية.

من جهته تقدم رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بالتهنئة لأهالي بنغازي ولمجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية لافتتاح المقر الجديد.

وأكد بن شتوان، أن شركة الخليج العربي للنفط تتشرف دائماً بدعم كافة شركات قطاع النفط.

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