سفير الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إعفاء المهاجرين من رسوم التأشيرة

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق “محمد الشيباني” والوفد المرافق له اليوم الخميس بتونس بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وبعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية العاملة بملف الهجرة لدى ليبيا.

حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا مناقشة عمل ( مجموعة ما بعد تاجوراء ) وأوضاع المهاجرين المنقولين من المراكز المقفلة بقرار وزير الداخلية المفوض.

وكما تم أيضا مناقشة عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين وما تواجهه من صعوبات، كما تم التطرق إلى طلب المنظمات بشأن إعفاء المهاجرين من رسوم التأشيرة، وادعاءات الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين في مراكز الإيواء.

