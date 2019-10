المتوسط:

شارك النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ليبيا في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي في العاصمة فيينا بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الغرفة التجارية.

وأكد معيتيق ، في كلمته خلال فعاليات المنتدى، على أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا والنمسا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مصلحة البلدين، ودعم الجهود التي تبذل لخلق شراكة اقتصادية بينهما.

وتمثل ليبيا الشريك العربي الأول من حيث حجم التبادل التجاري مع النمسا، إذ تجاوز الميزان التجاري العام الماضي المليار دولار، إلى جانب التعاون بين الدولتين في صناعة الحديد والصلب والقطاع الصحي، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

The post ليبيا تشارك في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي في فينا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية