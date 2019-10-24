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المُشير يلتقي أعيان قبيلة العواقير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مع مشائخ وأعيان قبيلة العواقير الذين جددوا دعهم للقوات المسلحة وعملية تحرير العاصمة.

من جانبه، أثنى القائد العام للجيش الوطني على دور قبيلة العواقير وباقي القبائل لدعمها الكبير لعمليات الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المُسلحة.

ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع عقده القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، فوزي عبد الرحيم بومريز، ووزير الاقتصاد بالحكومة شدد خلاله على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين مستوى قطاع التعليم باعتباره عماد الدولة، وضرورة الاهتمام بقطاع الاقتصاد لما له من تأثير على حياة المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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