انطلاق مهرجان الفروسية والشعر في العجيلات

بمشاركة العشرات من الفرسان انتظم بمدينة العجيلات المهرجان الدولي للفروسية والتراث الشعبي الذي تضمن سباقا للقفز على الحواجز والميز الشعبي بحضور العديد من المهتمين والشعراء الشعبيين.

وشهدت منطقة العجيلات فاعليات المهرجان التي شملت مسابقة لقفز الحواجز شارك فيها عشرون فارسا من مختلف المناطق، وهي المرة الأولى التي يقام مهرجان للفروسية من هذا النوع بالمنطقة.

وبالإضافة لهذا السباق يعمل المهرجان على تنظيم عقود الخيل بمشاركة سبعين فارسا إضافة لمشاركة العديد من الشعراء الشعبيين.

وجاء المهرجان تكريما للفارس الراحل محمد الصغير وحضره جمهور من المهتمين وعشاق الفروسية حيث تنوعت في الفقرات التي هدفت إلى توحيد الكلمة ونادت بالإخاء والمصالحة.

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