موظفو ديوان البرلمان يشاركون في المعهد الوطني الديمقراطي في تونس

شارك عدد من موظفي ديوان مجلس النواب، في ورشة عمل حول دور اللجان البرلمانية، والتي ينظمها المعهد الوطني الديمقراطي في العاصمة التونسية.

ووفق موقع مجلس النواب، فقد تمحورت الورشة حول دور اللجان البرلمانية المهام والمسؤوليات، وتطوير الأداء من واقع التجارب الدولية لبرلمانات الدول المتقدمة في النظام الديمقراطي، كما تهدف إلى تحقيق الاستفادة لموظفي الديوان والرفع من مستوى الأداء والكفاءة لديهم من خلال الخبرات والتجارب الدولية لدى المعهد الوطني الديمقراطي.

