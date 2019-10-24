ليبيا من أسوأ بلدان العالم لحياة المرأة

نشر معهد النساء والسلام والأمن تقريره الدوري حول وضع المرأة في العالم، واحتلت ليبيا مرتبة متأخرة وفقاً لأحدث إحصائية نشرها مؤشر المرأة والسلام والأمن (WPS).

وجاءت ليبيا من بين أسوأ 10 دُول من المُمكن أن تعيش فيها النساء، حيث احتلت المرتبة الـ158 من أصل 167 دولة شملها التقرير.

وأشار الباحثون القائمون على إعداد التقرير إلى أن المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة أو حيث تفاقم الوضع الأمني شهدت تدهورًا كبيراً في نوعية حياة المرأة، في حين تحسّنت رفاهية المرأة في 59 دولة مستقرة مقارنة مع نتائج تقرير عام 2017.

واحتلت النرويج صدارة التصنيف، حيث حصلت على درجة مثالية في الإدماج المالي للمرأة وحققت مكاسب كبيرة في توفير الأمان اللازم للمرأة ، فيما حظيت سويسرا بالمرتبة الثانية، تليها فنلندا والدنمارك وأيسلندا.

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