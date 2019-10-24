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اجتماع أمني لوضع خطة لتأمين مناطق الجبل الغربي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بمقر ديوان مديرية أمن باطن الجبل الاجتماع التنسيقي للغرفة الأمنية المشتركة وذلك من أجل وضع خطة متكاملة لتأمين مناطق الجبل الغربي والساحل.

وهذا الاجتماع التنسيقي هو الأول من نوعه للغرفة الأمنية المشتركة لتأمين المنطقة الغربية التابعة للحكومة المؤقتة، وضم عددا من مدراء الأمن بالجبل الغربي والساحل الغربي.

تشكيل غرفة أمنية مشتركة وإعداد خطة كاملة لتأمين المنطقة الغربية وحماية المرافق في المناطق التي سيطر عليها الجيش هو ما تم التركيز عليه في هذا الاجتماع.

عمل متواصل لوضع رؤية مشتركة تكون نتائجها تفعيلا للقرارات الصادرة من أجل إرساء الأمن وإعادة القانون إلى المناطق الواقعة غرب ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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