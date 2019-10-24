البرلمان لاردوغان: ليبيا تستطيع مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها

استنكر مجلس النواب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حق بلاده التدخل في الشأن الليبي باعتبار ليبيا ارث أجداده وجغرافيتها جزء من الامبراطورية العثمانية.

وقال مجلس النواب في بيانه (12) لسنة 2019.م إن أردوغان بهذه “المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم”.

وأضاف البيان “لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي أن إرث أجداده في ليبيا إرث بغيض من القهر والتعسف والظُلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض”.

وأردف البيان “إن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها ولن نسمح لأيً كان بالتدخل في شؤونها الداخلية، وإذ نرفض ونستنكر ما ورد بكلمة الرئيس التركي نؤكد على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي ونحرص على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون”.

وكان اردوغان قال إن الاتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا من أجل حقهم، وحق اخوانهم في المستقبل مضيفا خلال كلمة له أمس الاثنين في منتدى آرتي باسطنبول أن الاتراك اليوم يتواجدون في جغرافيتهم احتراما لإرث الأجداد، فهم من نسل “يونس أمره” في اشارة الى القاضي العثماني الشهير.

ووصف أوردوغان بلاده تركيا بوريث الامبراطورية العثمانية، مشيرا إلى سعيه لإحياء ما وصفه بالمجد القديم للأتراك .

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