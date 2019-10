ليبيا تشارك في اجتماع مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي

المتوسط:

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين بصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن.

وبحثت الجلسة الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي والآفاق المستقبلية والتنمية الدولية، في ظل التحديات القائمة، التي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى، ووفق مكتب الإعلام بالمصرف.

كما تطرقت الجلسة لمناقشة تطورات النظام المالي العالمي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو والحد من مستوى الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

