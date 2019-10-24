داخلية الوفاق تبحث مع الاتحاد الأوروبي ملف المهاجرين

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الخميس بتونس بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية العاملة بملف الهجرة لدى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا آلن بوجيا مناقشة عمل ( مجموعة ما بعد تاجوراء ) وأوضاع المهاجرين المنقولين من المراكز المقفلة بقرار وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين وما تواجهه من صعوبات، كما تم التطرق إلى طلب المنظمات إعفاء المهاجرين من رسوم التأشيرة، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين في مراكز الإيواء.

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