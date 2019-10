المتوسط:

استنكر مجلس النواب الليبي، خلال بيان له اليوم الخميس، ما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في افتتاح منتدى ( تي ار تي ) بمدينة اسطنبول حول حق التدخل في الشأن الليبي باعتبار ليبيا ارث أجداده وجغرافيتها جزء من الامبراطورية العثمانية البائدة وكأنه بهذه المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس مستبيحةً دماء الليبيين واعراضهم واموالهم.

وأضاف البيان ، ” لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي ان ارث أجداده في ليبيا ارث بغيض من القهر والتعسف والظُلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الإستعمار البغيض’.

وأوضح البيان ، أن ” ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة إستعمارها ولن نسمح لأيً كان بالتدخل في شؤونها الداخلية ، وإذ نرفض ونستنكر ماورد بكلمة الرئيس التركي نؤكد على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي ونحرص على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الإستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون”.

The post مجلس النواب يصدر بيانا حادا ضد أردوغان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية