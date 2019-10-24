مخاوف من وصول “دواعش ألمان” إلى ليبيا

نشرت صحيفة “تاغس شبيغل” البرلينية تقريراً خطيراً عن اختفاء 120 داعشياً ألمانياً بينهم 25 امرأة يُشتبه بوجود غالبيتهم في تركيا، فيما لمّحت إلى إمكانية تواجد الباقين في ليبيا أو العراق أو مصر.

ونقلت الصحيفة تصريحات خبير أمني رفيع المستوى، لم تُفصح عن اسمه، حول فقدان أثر نحو 120 ألمانياً من مقاتلي وداعمي داعش، ورجّح الخبير احتماء عدد منهم بباقي التنظيم في ليبيا وعدّة دول أخرى.

وكشف الخبير الأمني عن وجود تواصل بين تركيا وميليشيات مقربة من داعش، مُشيراً إلى أن هذه العلاقة المشبوهة تُمثّل إشكالية لدى ألمانيا، خاصة في حال ثبت تواجد عناصر داعش الألمانيين المفقودين هناك.

وتساءلت الصحيفة عن طبيعة اتفاقات أبرمتها أنقرة مع إسلاميين لم تكشف عن بنودها أو طبيعتها، وعما إذا كانت تُركيا حقاً تُحاول القبض على عناصر داعش الذين فقدت برلين أثرهم مؤخراً.

وحذرت صحيفة “تاغس شبيغل” من احتمالية قيام الفصائل السورية المعارضة التابعة لتركيا بتحرير عناصر داعش المُعتقلين بالسجون التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، لافتة إلى أن بعضهم قد يحاول الوصول إلى ألمانيا بشكل متخفٍ بين اللاجئين.

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