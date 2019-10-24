قوة الاقتحام 35 تدخل ساحات القتال وترفع “أسهم الجيش”

أكد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني المنذر الخرطوش وصول قوة الاقتحام 35 التابعة للواء 73 مشاة إلى محاور القتال في طرابلس، لدعم قوات الجيش الوطني المرابطة هناك.

وأوضح الخرطوش أن القوة دُعِمت بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني، كما أشار إلى أنها تضم أفضل المقاتلين بوحدات اللواء 73 مشاة.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي أن عددا من عناصر قوة الاقتحام 35 قد تلقوا تدريبات على أيدي مدرسة الصاعقة والمظلات في وقت سابق، مؤكداً أنها ستُؤدي دوراً فارقاً داخل ميدان القتال الساعات القادمة بعد وضع الخطة الكاملة تحت مسمى عملية شهداء ال73.

يذكر أن اللواء 73 مشاة كان قد عزز صفوفه بسرايا قتالية منها مدفعية الهاوزر والدبابات والمشاة وذلك على 3 مراحل بالساعات الـ72 الماضية.

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