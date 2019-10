وزير “تعليم الوفاق”: عدد من المعلمين يرغبون في العودة للعمل لكن هناك جهات تمنعهم

المتوسط:

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، أن “هناك نسبة من المعلمين لم يحددها يرغبون في البدء في الدراسة غير أن هناك جهات تمنعهم من ذلك”.

وأضاف عبد الجليل، في تصريحات تليفزيونية له، أنه ” لم يتواصل للمعتصمين أو من يمثلهم معه من أجل إيصال مطالبهم؛ ومستعد للقاء ممثلين عنهم في أي وقت يحددونه وأي مكان يختارونه”.

وأوضح ، أن “نحو 246 ألفا ممن ينتسبون إلى القطاع ويتقاضون المرتبات؛ ليسوا في المدارس ضمن من شملهم الملاك الوظيفي وليسوا ضمن الاحتياطي العام؛ مشيرا إلى أن إخراج هؤلاء من القطاع قد يسهل زيادة مرتبات الموظفين الفعليين البالغ عددهم أكثر من 300 ألف موظف.

