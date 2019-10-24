إصابة شابين جراء انفجار قذيفة بحي المطار في الكفرة

أُصيب شابان جراء انفجار قذيفة بمنطقة حي المطار في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا، مساء اليوم الخميس، على ما أفادت مصادر محلية بالمدينة «بوابة الوسط».

وقالت المصادر إن القذيفة من مخلفات الحرب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وأدى انفجارها إلى إصابة الشابين عمر سعد الشامخ ومرعي محمد الصبغ، اللذين أُسعفا على الفور إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشابين تعرضوا لبتر في الأطراف بسبب قوة انفجار القذيفة، ويحتاجان إلى تدخل جراحي عاجل.

يشار إلى أن الألغام الأرضية والقذائف غير المتفجرة من مخلفات الحروب والاشتباكات التي شهدتها عدة مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا، تتسبب في سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا