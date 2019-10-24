وزير تعليم المؤقتة: نستنكر خطاب عبد الجليل ونشعر بالأسي لطريقة مخاطبته للمعلمين

وجه وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، رسالة إلى مراقبو التربية والتعليم بالبلديات ومدراء المدارس والمعلمين حول ماصدر من بيان وزير تعليم حكومة الوفاق الذي هدد فيه بمعاقبة كل من سيتوقف عن العمل.

واستنكر الوزير في بيان، نشرته وزارة التعليم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” الخميس، بيان وزير تعليم حكومة الوفاق، معربًا عن رفضه له، موضحًا أنه لا يجب أن يتم التعامل مع أرقى شريحة في المجتمعبهذا الأسلوب الفظ الذي لايليق بالمعلم ويتناسي حجم مكانته وعظيم فضله كما نرفضه مضمونا فلا يجي أن يخاطب المعلمون والتربويون بأسلوب يخلو من قيم التربية التي غرسوها في نفوسنا أو أن يهددوا بالقانون الذي علموه لنا.

ووجه رسالة إلى المعلمين ، قائلا نشعر بالأسي والحزن حين تخاطبون بهذه الطريقة التي لا تقدر نبل رسالتكم وأنها لتختلج في تفوسنا بقوة مشاعر التضامن معكم ومع قضيتكم في ذات الوقت الذي تشتعل بداخلنا مشاعر البحث عن مخرج وحل يستجيب لمطالبكم في ظرف تسرق فيه أموال الليبين من جماعات مارقة في عاصمتنا طرابلس -بحسب البيان-

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