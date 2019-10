المتوسط:

قام فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي ببنغازي، بتوزيع مساعدات غذائية وغير غذائية على النازحين من مناطق: مرزق، طرابلس، غدوة، سبها.

وتمت عملية التوزيع المساعدات على عدد “402” أسرة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب بنغازي، والشؤون الاجتماعية بنغازي.

