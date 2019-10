“خارجية المؤقتة”: إجراء عدد من اللقاءات الدبلوماسية في عواصم أوروبية قريبا

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن ” وزارته على تواصل مع كثير من دول العالم، ونمارس أشكال متعددة الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية الاقتصادية الأعمال المجتمع المدني، نمارس كافة الأشكال الدبلوماسية”.

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية له ، أن ” التواصل ليس هدفه التنافس مع الآخرين هدفنا فقط هو إيصال حقيقة المشكلة في ليبيا وطرابلس والخارجين عن القانون، وفوضى السلاح، وأعتقد أن العالم شيئا فشيئا أصبح يتفهم “.

وأكمل الحويج، ” كنت من 10 أيام كنت في قلب البرلمان الأوروبي وطرحت وجهة نظري في البرلمان الأوروبي، وقريبا سيكون هناك لقاءات أخرى في عواصم أوروبية، وأنا هنا في روسيا في سوتشي، لإيضاح حقيقة المعركة”.

