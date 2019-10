المتوسط:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس، إن إنتاج الغاز من حقل الفارغ سيصل إلى 250 مليون قدم مكعبة يوميا في نوفمبر بعد إتمام مرحلة ثانية من التطوير.

وقالت المؤسسة في بيان إن إنتاج الغاز بعد المرحلة الأولى من التطوير 70 مليون قدم مكعبة يوميا، مضيفة أن إنتاج الحقل من المكثفات سيزيد إلى 15 ألف برميل يوميا.

