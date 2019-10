المتوسط:

شكل مجلس الوزراء العرب، المسئولين عن شئون البيئة، اليوم الخميس مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين حيث تم انتخاب مصر وليبيا عضوين جديدين لتصبح التشكيلة الجديدة للمجلس هى ليبيا رئيسا والبحرين نائبا وعضوية كل من: مصر والسعودية وتونس والأردن والإمارات.

وتقرر عقد الدورة 32 للمجلس، فى شهر أكتوبر 2020، على أن يسبقها اجتماع الدورة 57 للمكتب التنفيذى للمجلس بيوم واحد.

The post انتخاب ليبيا عضوا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامين مقبلين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية