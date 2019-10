“السراج” يصل إلى أذربيجان لحضور قمة حركة عدم الانحياز

المتوسط:

وصل رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج مساء اليوم الخميس إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان لحضور القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تستضيفها العاصمة الأذرية ، وتبدأ أعمالها غدا الجمعة.

وتنعقد قمة الحركة هذا العام تحت عنوان (التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر).

وستتبنى القمة 3 وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين.

