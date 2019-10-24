السراج يصل أذربيجان لحضور قمة حركة عدم الانحياز

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان لحضور القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز ، التي تستضيفها العاصمة الأذربجانية، وتبدأ ستبدأ أعمالها غدا الجمعة.

وفقا لمنشور للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع التواصل “فيسبوك”، تنعقد قمة الحركة هذا العام تحت عنوان (التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر).

وستتبنى القمة 3 وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين.

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