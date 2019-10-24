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بالتزامن مع اعتصام المعلمين .. وزير “تعليم الوفاق” يعفي 20 مراقب من مهام وظيفتهم

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل بإعفاء 20 مراقب من مهام وظيفتهم بشكل مفاجئ، مساء اليوم الخميس، وذلك نتيجة اعتصام المعلمين وزيادة المرتبات منذ بدء العام الدراسي في المدارس.

وتضمن القرار  إعفاء مراقبي التعليم في مناطق: الجفرة، الحرابة، بني وليد، وادي البوانيس، سبها، رقدا التين، الشقيفة، زليتن، أوباري، غات، الجميل، براك الشاطيء، الزاوية المرمز، مزدة، العجيلات، بنت بية، مسلاتة، سواني بني أدم، الزاوية، وصرمان.

ولم يشمل قرار الوزير  إعفاء  مراقبي طرابلس أو مصراتة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • لا ما الا حتى مصراتة والتهريب في السيارات الجدد حالات مخدرات يا أفندم … وتزوير شهادات …. زيد راجع …
    وترهونة والتعليم الخاص وأوباري وسلوق – ومسلاتة – وأخصائيين اجتماعيتين ما ليهمش علاقة بالتعليم —
    وانت ظلمت العجيلات – وبني وليد – لانهم وطنيين ويواجهوا في المواقف – هي العملية مش ورق ومظاهر – العملية الخامة والجودةً والاحتواء الهادف / ختى المناهج يجب دراستها جيدا مع كوادر التعليم والثقافة والتربية والخط والتعبير على حسب المراحل – وفي أيتام اهلهم ماتوا في الحرب وفي طلبة مرضى … واشياء لا يجب ذكرها الان – يعني دور الاخصائيين والتوجيه التربوي الاجتماعي وين ..؟!!! …
    الالتزام بالزي وين – توقيع الحضور والمغادرة وين النظافة للمدارس والمؤسسات وين …!!!
    هذه أشياء تحتاج لزيارات متكررة للموسسات التعليمية وتجنب الظلم وخسارة كوادر – يمكن توجيههم بطرق صحيحة . وهذا إهمال وتقصير من الهيءة العامة للتربيةًوالتعلبم .

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