بالتزامن مع اعتصام المعلمين .. وزير “تعليم الوفاق” يعفي 20 مراقب من مهام وظيفتهم

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل بإعفاء 20 مراقب من مهام وظيفتهم بشكل مفاجئ، مساء اليوم الخميس، وذلك نتيجة اعتصام المعلمين وزيادة المرتبات منذ بدء العام الدراسي في المدارس.

وتضمن القرار إعفاء مراقبي التعليم في مناطق: الجفرة، الحرابة، بني وليد، وادي البوانيس، سبها، رقدا التين، الشقيفة، زليتن، أوباري، غات، الجميل، براك الشاطيء، الزاوية المرمز، مزدة، العجيلات، بنت بية، مسلاتة، سواني بني أدم، الزاوية، وصرمان.

ولم يشمل قرار الوزير إعفاء مراقبي طرابلس أو مصراتة.

