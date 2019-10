“صنع الله ” يلتقي رئيس سوناطراك في الجزائر

المتوسط:

اجتمع مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط والوفد المرافق له صباح يوم الخميس بالجزائر العاصمة مع رشيد حشيشي الرئيس والمدير العام لسوناطراك ونائبيه ونخبة من مدراء الإدارات بالشركة .

وقد اطلع رئيس مجلس الإدارة الجانب الجزائري عن خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي بليبيا ودعا الجانب الجزائري للمساهمة في تنفيذ هذه الخطة .

وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك التي من شأنها المساعدة في رجوع سوناطراك لمزاولة نشاطها في ليبيا وتعزيز العلاقات النفطية المشتركة، وقد أكد وفد المؤسسة امتنانه لما أنجزته سوناطراك من مسوحات سيزمية وحفر استكشافي ضمن متطلبات الاتفاقية المبرمة معها، إضافة إلى ذلك حث وفد المؤسسة سوناطراك على أهمية استكمال مخطط التطوير للقطعة م.ن. 65 وكذلك استكمال الالتزامات فيما يتعلق بالقطع 95/96 في حوض غدامس.

وأكد صنع الله بأن المؤسسة ستتعاون في هذا الشأن وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمعدات السطحية والخطوط التي يتوفر بها سعة متاحة لتقليل التكاليف وتحسين الاقتصاديات للطرفين وذلك وفق القوانين واللوائح المعمول به.

من جهته اكد حشيشي على أهمية التعاون المشترك وتطلع سوناطراك الى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع قاعدة العمل بليبيا .واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتدارس نقاط الاهتمام المشتركة والفرص المتاحة في مجال النفط والغاز على ان تسارع سونطراك في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في استئناف نشاطها في ليبيا.

