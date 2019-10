المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن ” الرئيس التركي، رجب أردوغان، الأخيرة، اعترف بشكل واضح للعالم بالتدخل التركي في الشؤون الليبية”.

وطالب امغيب ، في تصريحات له ، المبعوث الأممي غسان سلامة بالكشف عن دعم تركيا تدعم المجموعات المسلحة، والإخوان المسلمين في ليبيا.

وأوضح امغيب، أن ” الرد على أردوغان يكون بالقضاء على هذه المجموعات المسلحة، التي فتحت له المجال للعبث بسيادة ليبيا”.

The post برلماني يطالب “سلامة” بالكشف عن دعم تركيا للجماعات المسلحة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية