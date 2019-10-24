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برلماني يطالب “سلامة” بالكشف عن دعم تركيا للجماعات المسلحة في ليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن ” الرئيس التركي، رجب أردوغان، الأخيرة، اعترف بشكل  واضح للعالم بالتدخل التركي في الشؤون الليبية”.

وطالب امغيب ، في تصريحات له ، المبعوث الأممي غسان سلامة بالكشف عن دعم  تركيا تدعم المجموعات المسلحة، والإخوان المسلمين في ليبيا.

وأوضح امغيب، أن ” الرد على أردوغان يكون بالقضاء على هذه المجموعات المسلحة، التي فتحت له المجال للعبث بسيادة ليبيا”.

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • اعتقد كما يعتقد الكثيرون ان الأتراك سينسحبون من موضوع العاصمة – حتى لا تبقى شماعة للشرق وعذر لاستخدام القصف على العاصمة بغرض تحريرها من المليشيات – وحتى المليشيات – رأوْا ان موضوع التدخلات الأجنبية زادت الأمور تعقيدا سواء تركبا او مصر او الاتحادات العالمية – لرعاية مصالحهم الشخصية ومصالح دولهم – دون النظر الى ما هو اهم – المنطقة الشرقية كما هو واضح تعول آلى تاخير العاصمة لأسباب قبلية وأسباب نفسية تخصهم ومن يدعمهم – إدت الى تخريب وليس إصلاح – والعاصمة يوجد فيها رجال – يراعون المصالح المدنية للمواطن الليبي – باختصار – التركيز عاى الإصلاحات في العاصمة من روادها – يعطيها الفرصة لشد زمام الأمور والوقوف بتباث – ودعم المراكز الخدمية والإعلامية العامة المحلية والتوعية بشكل هادف – حتى تستطيع تقديم المساعدات لمناطق اخرى / لان فاقد الشيء لا يعطيه بطبيعة الأمور – فلهذا يجب عدم التأجيل – والعمل بشكل تشاوري – مغلق – والنظر آلى الأمور بشكل عملي وفرق عمل تنفيذية – مهما كانت نوايا المنطقة الشرقية في تاخير العمل بسمل ميداني في نبض الدولة – وما بترتب عليها من مسؤليات .

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