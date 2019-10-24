هذا ما دار في لقاء السراج والشاهد على هامش قمة سوتشي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس في مدينة سوتشي الروسية، على هامش مؤتمر قمة أفريقيا – روسيا، محادثات مع رئيس الوزراء التونسي ورئيس وفد بلاده إلى القمة يوسف الشاهد، بحضور عدد من المسؤولين التونسيين وأعضاء الوفد المرافق للسراج.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما اطلع سيادته رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع في ليبيا.

بدوره، هنّأ السراج رئيس الوزراء التونسي على نجاح العملية الانتخابية في تونس متمنياً لتونس الشقيقة التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، وأكد الشاهد على مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل امكانياتها إلى جانب الشعب الليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا