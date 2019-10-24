اكتشف 10 معلومات عن وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة

1) خريج محاسبة من كلية الإدارة بالجامعة الليبية في العام 1965

2)عمل بوزارة التعليم سنة 1075

3)إلتحق بعد ذلك بوزارة الخارجية حيث عمل وزيرا مفوضا ومديرا للشؤون الإدارية والمالية

4) عين أول مدير لإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في العام 1979

5) عيم مديرا عاما للشركة العربية الليبية للإستثمارات الخارجية في مارس العام 1981

6) عين في أوائل التسعينات من القرن الماضي مديرا لجهاز التنمية وتشجيع الصادرات

7) أحد مؤسسي المصرف الأهلى وشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة مصرف السراي

8) شغل منصب أمين عام مساعد ثم أمين عام للشؤون العربية والتعاون والشؤون الأوروبية ثم عمل لمساعد لوزير الخارجية في العام 2007

9) كان سيالة أحد الوزراء 18 الذين تم تفويضهم من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، في يناير 2016، على إثر إتفاق الصخيرات كما عمل قبل ذلك في حكومة ليبيا ما قبل أحداث2011 .

10) محمد الطاهر سيالة من مواليد طرابلس في العام 1943

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